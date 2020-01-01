رينيير جيسوس: كنت أشجع دورتموند منذ صغري

نجم ريال مدريد المعار إلى بوروسيا دورتموند فُتن بالأجواء سريعًا في الدوري الألماني

قال النجم البرازيلي الشاب رينيير جيسوس إنه قبل الانتقال إلى صفوف بوروسيا دورتموند كان أحد مشجعي النادي منذ سنوات طويلة.

وأعلن ريال مدريد منذ نحو شهرين انتقال لاعبه رينيير جيسوس إلى نظيره الألماني بوروسيا دورتموند على سبيل الإعارة في ظل التعاون المشترك بين الناديين مؤخرًا.

جيسوس برز كأحد أفضل المواهب في البرازيل، لينضم لصفوف ريال مدريد قادماً من فلامنجو مقابل 30 مليون يورو في يناير الماضي ويلعب مع الكاستيا فيما تبقى من الموسم المنصرم.

المزيد من الفرق

وحول ذلك، قال جيسوس إنه كان يميل إلى النادي الألماني منذ أن كان طفلًا، مؤكدًا أن بوروسيا دورتموند كان من بين المهتمين بضمه وهو يلعب بألوان فلامنجو.

وأضاف: "كان دورتموند مهتمًا بالفعل عندما كنت لا أزال في البرازيل وكان الأمر مثيرًا بالنسبة لي، ولكن ريال مدريد كان أكثر قدرة على حسم كل شيء"

وتابع: "منذ أن كنت صغيرًا كنت أتابع مباريات دورتموند بانتظام، كنت طفلًا وجذبتني طريقة لعبهم وأصبحت مهتمًا بالمتابعة من حين لآخر"

وحول اللعب في دورتموند قال: "اللعب بجوار ماركو رويس في الملعب يعد أمرًا شديد الخصوصية بالنسبة لي وهو شيء يجعلني أكثر حماسًا في هذه التجربة"

راموس وفان دايك .. هل حُسم الصراع المُفتعل أم ازداد تعقيدًا؟

فرصة صاحب الـ18 سنة تبدو صعبة في المشاركة كأساسي مع المدرب زين الدين زيدان في المستقبل القريب، ليقرر الرحيل معارًا لموسمين حتى يتطور في بيئة دورتموند.