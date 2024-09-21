"أريد الخروج؟" .. رينان لودي يرد لأول مرة على اتهامات الجماهير ضده!

لودي الذي تألق ضد الاتحاد يرد على الشائعات التي تحوم حوله

رد النجم البرازيلي رينان لودي الظهير الأيسر لفريق نادي الهلال، على الاتهامات التي وجهتها الجماهير ضده، بأنه لا يركز مع الفريق ويُريد الرحيل.

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وشارك لودي في انتصار الهلال على الاتحاد بثلاثية مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة الرابعة "نحلم ونحقق"، ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

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وقال لودي خلال تصريحات عقب المباراة لقناة SSC: "الاتحاد فريق جيد، ودافعنا بشكل جيد، وكان من المهم أن نحقق الفوز".

ورد رينان على الاتهامات التي توجهت له خلال الفترة الماضية قائلًا: "الكثير من الأحيان أسمع من يقول إنني غير حاضر ذهنيًا وأريد الخروج، ولكن لم أفعل أي شيء ضد الفريق أو الجمهور فأنا هنا من أجل الدفاع عن القميص الأزرق".

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يُذكر أن لودي كان مرشحًا للاستبعاد من مواجهة الهلال، قبل أن يقرر مدربه جورج جيسوس المدير الفني للزعيم، باستدعائه بدلًا من السنغالي خاليدو كوليبالي، ليتألق بشكل لافت، ويحصل على ركلة جزاء، سجل منها الفريق الأزرق هدفه الثاني.