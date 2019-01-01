رينار: جاهزون لساحل العاج وهذا ما يعيب البطولة في الصيف

المدير الفني لأسود الأطلس لم يعجبه شيئاً واحد في النسخة الحالية من كأس الأمم الأفريقية

فيسبوك تويتر بلال محمد

أبدى هيرفي رينار المدير الفني للمنتخب المغربي، جاهزية فريقه لمواجهة ساحل العاج، ومشيداً بالبطولة في مصر ولكت يعيبها شيئاً واحداً فقط.

ويستعد أسود الأطلس لمواجهة الأفيال الإيفوارية مساء غد الجمعة على ملعب السلام، في إطار مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات من كأس أمم أفريقيا.

وقال رينار في تصريحات بالمؤتمر الصحفي للمباراة: "يجب علينا أن نركز في مباراة الغد، فهدفنا في المغرب هو الفوز في كل المباريات التي سنلعبها، لدينا طموح في التأهل متصدرين للمجموعة كحال ساحل العاج".

وتطرق المدير الفني الفرنسي إلى الحديث عن غياب خالد بوطيب مهاجم الفريق، وقال: "أمر محزن أن يغيب عنا لاعب مؤثر، ولكن جميع اللاعبين جاهزين لتحقيق الفوز".

وواصل: "منتخب ساحل العاج فريق منظم ويتحكم في الكرة بشكل رائع، ولكن في المغرب لدينا لاعبين على مستوى عالٍ أنا محظوظ كوني مدربهم".

وأتم تصريحاته قائلاً: "إقامة البطولة في الصيف أمر رائع، إقامتها في السابق كان صعباً عند استدعاء لاعبين من أوروبا في وسط الموسم، الأمر الوحيد المزعج هي مباريات الرابعة والنصف عصراً بسبب درجات الحرارة ولكني أتفهم هذا بسبب حقوق البث التلفزيوني".

سيليسين ينضم لقائمة حراس المرمى الأغلى في التاريخ🔝 pic.twitter.com/VUdhDHQfrE — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 27, 2019

الجدير بالذكر ان المنتخب المغربي يحتل المركز الثاني للمجموعة الرابعة برصيد ثلاث نقاط، وبفارق الأهداف عن ساحل العاج المتصدر، بينما يحل كلاً من ناميبيا وجنوب أفريقيا في المركزين الثالث والرابع على الترتيب.