رينار: أتحمل مسؤولية خروج المغرب وسأفكر في مستقبلي مع الفريق

المغرب ودعت كأس الأمم الأفريقية في دور الـ 16 من البطولة على يد بنين

فيسبوك تويتر بلال محمد

حمل هيرفي رينار المدير الفني للمنتخب المغربي، نفسه مسؤولية توديع أسود الأطلس كأس الأمم الأفريقية، على حساب بنين في دور الـ 16.

وخرج المنتخب المغربي من البطولة، بعد الهزيمة من منتخب بنين بركلات الترجيح بنتيجة 4/1، بعد نهاية الوقت الأصلي والأشواط الإضافية للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وقال رينار في تصريحات بالمؤتمر الصحفي للمباراة: "أتحمل مسؤولية الخروج، ولكني لم أستهن بالمنافس، حاولت إجراء تبديلات لتغير النتيجة، ولكن نتيجتها لم تثمر عن شيء".

وواصل: "لم نتمكن من إيجاد حلول مناسبة داخل الملعب، وفشلنا في استغلال الفرص التي جاءت لنا، لن أقوم بتوجيه أي انتقاد للاعبين".

وتطرق المدير الفني الفرنسي إلى الحديث عن مستقبله، مع أسود الأطلس وقال: "لن أوجع اللوم إلى أي أحد، سنعود إلى الفندق ونحزم الحقائب وهذا أمر مؤسف".

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وأكمل: "سوف نتخذ القرارات اللازمة في مثل تلك المواقف".

الجدير بالذكر ان منتخب بنين سيلعب، مع الفائز من السنغال وأوغندا في دور الثمانية من البطولة، يوم 10 يوليو على ملعب الدفاع الجوي.