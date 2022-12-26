رينارد يُنافس الركراكي وسكالوني على جائزة أفضل مدرب في 2022

المنتخب السعودي قدم أداءً جيدًا تحت قيادة رينارد في كأس العالم 2022

كشف الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدرب لمنتخب لعام 2022، وقد تضمنت اسمي الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب السعودية ونظيره المغربي وليد الركراكي الذي قاد المغرب لإنجاز الوصول لنصف النهائي في مونديال قطر الأخير.

رينارد قاد الأخضر للفوز على الأرجنتين في إنجاز تاريخي في كأس العالم قطر 2022، لكنه لم يستطع مواصلة النتائج الإيجابية وخسر أمام بولندا ثم المكسيك ليخرج من دور المجموعات بعدما وُلد الأمل لدى الجماهير بالتأهل إلى دور الـ16 وتكرار إنجاز 1994.

القائمة ضمت بطل العالم ليونيل سكالوني المدير الفني للأرجنتين وكذلك مدرب الوصيف فرنسا، ديديه ديشان، بجانب أسماء أخرى أبرزها أليو سيسيه (السنغال) وزلاتكو داليتش (كرواتيا) وجاريث ساوثجيت (إنجلترا) ولويس فان خال (هولندا) وفرناندو سانتوس (البرتغال) وتيتي المدير الفني للبرازيل.

القائمة ضمت كذلك التونسي جلال القادري المدير الفني لنسور قرطاج، تونس خرجت من الدور الأول لمونديال 2022 لكنها تركت بصمة مهمة بالفوز التاريخي على فرنسا.

يُشار إلى أن محمد العويس حارس مرمى المنتخب السعودي الذي قدم أداءً مذهلًا في المونديال ضمن المرشحين لجائزة أفضل حارس مرمى في 2022.