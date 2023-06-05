رينارد يُعيد الفضل لمكة في انتقال بنزيما "المسلم" للاتحاد

المدرب السابق لمنتخب السعودية يتحدث عن الصفقة المحتملة

أشاد هيرفي رينارد المدير الفني السابق لمنتخب السعودية بالحياة وتطورها وتغيرها في المملكة، مشيرًا إلى أن الجهات المسؤولة مهتمة تمامًا بإيصال تلك الصورة للعالم الخارجي.

المدرب الفرنسي استقال من تدريب الأخضر في مارس الماضي لتولي مهمة تدريب منتخب فرنسا للسيدات، وقد علق خلال حواره مع قناة "كانال بلوس" على قُرب انتقال كريم بنزيما للاتحاد بالإشارة إلى أن قرب مكة من جدة ساهمت في إقناعه بالعرض كونه مسلمًا.

رينارد بدأ الحديث قائلًا "سيزداد عدد الأجانب في الدوري السعودي من 7 إلى 8، لكن هذا ليس جيدًا بالنسبة لمصلحة المنتخب الوطني".

تابع "الحياة في السعودية تغيرت منذ 2017، حدث الكثير من التغيير وهم يعيشون حياة عادية هناك الآن. الدوري هناك جيد لكن لا يُمكن مقارنته بالدوريات الأوروبية، يُريدون تحسين صورتهم، قد ننتقد بعض الأشياء هناك اليوم لكن الرياضة واستضافة الأحداث العالمية يُشجعون على تغيير نظرة العالم لهم".

وأتم حول مهاجم ريال مدريد "عليك ألا تنسى أن بنزيما مسلم وتلك مسألة قناعة بالنسبة له. سيشعر بالرضا وأنه في بيته هناك، سيعيش في جدة القريبة من مكة. سيلعب مع الاتحاد الذي حظي بموسم عظيم مع نونو سانتو ,توج معه باللقب وأهنئهم على ذلك".

يُشار إلى أن رئيس الاتحاد أنمار الحائلي ونائبه أحمد كعكي يتواجدان في مدريد حاليًا للتوقيع مع بنزيما قبل تقديمه في جدة.