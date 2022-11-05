رينارد: علينا أن ندافع بقوة في كأس العالم لنحصل على نتائج جيدة

ماذا قال المدرب الفرنسي عن استعدادات الأخضر للمونديال؟

تحدث الفرنسي هيرفي رينارد؛ المدير الفني للمنتخب السعودي، عن آخر استعدادات الأخضر للمشاركة في كأس العالم قطر 2022، وعن مواجهة أيسلندا الودية المقرر لها مساء الأحد.

رينارد طمأن الجماهير خلال تصريحات للحساب الرسمي للمنتخب السعودي على موقع "تويتر" على تطورات سلطان الغنام وناصر الدوسري، حيث أكد على أنهما انضما للمعسكر ويواصلان التأهيل.

وتحول المدرب الفرنسي للحديث عن مواجهة أيسلندا، حيث قال: "سنلعب مباراتنا أمام أيسلندا بـ16 لاعبًا، 11 أساسيين و6 تغييرات بحد أقصى، ومازلنا نمتلك بعض اللاعبين الاحتياطيين".

وشدد هيرفي على أنه مركز جدًا في المعسكر، وأنه أجرى عملية جراحية في بداية شهر أكتوبر الماضي، ولكنه تحسن كثيرًا وأصبح يستطيع الركض بشكل طبيعي".

واختتم رينارد تصريحاته قائلًا: "على الجماهير السعودية أن تعرف، أننا لن نمتلك الاستحواذ في كأس العالم 70%، وعلينا أن نكون أقوياء دفاعيًا لكي نتمكن من الحصول على نتائج جيدة".