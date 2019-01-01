ريناتو سانشيز يفجر أزمة جديدة في بايرن ميونيخ

اللاعب يعبر عن استيائه علناً..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أعرب ريناتو سانشيز لاعب وسط بايرن ميونيخ عن استيائه من وضعه في الفريق، وذلك عقب مواجهة هيرتا برلين في افتتاح البوندسليجا.

وقال سانشيز عقب المباراة:"بالتأكيد أنا محبط، إنها المرة الثانية التي يرفض بها النادي السماح لي بالرحيل".

وأضاف:"خمس دقائق ليست فترة كافية بالنسبة لي".

وكان سانشيز قد حل على حساب توماس مولر في الدقيقة 85 من مباراة اليوم.

على الناحية الأخرى قال نيكو كوفاتش مدرب الفريق:"لا يمكنني قول أي شيء عن ذلك الأمر، أنا لم أتحدث معه بعد".

يذكر أن البافاري قد تعادل مع هيرتا برلين بهدفين لمثلهما في نتيجة مخيبة بالأسبوع الأول.