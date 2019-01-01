ريناتو سانشيز: لا أريد التفكير في بايرن ميونخ بعد الآن

لاعب بايرين السابق لا يريد تذكر أيامه في ألمانيا

فيسبوك تويتر بلال محمد

أكد ريناتو سانشيز لاعب ليل الفرنسي الحالي، وبايرن ميونيخ الألماني السابق، أنه لا يود التفكير في فريقه السابق، وعليه التفكير في رحلته الجديد.

وانضم اللاعب البرتغالي إلى ليل الفرنسي، منذ عدة أيام بعقد يمتد إلى أربع سنوات، في صفقة وصلت قيمتها إلى 20 مليون يورو.

وقال سانشيز في تصريحات صحفية: "لا أريد أن أفكر في بايرن ميونيخ بعد الآن، أتمنى لهم كل الخير في المستقبل، لقد تعلمت الكثير هناك".

وواصل: "الآن علي التركيز مع فريقي الجديد، نأمل في الحصول على مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا، أنا سعيد باختيار ووجودي مع ليل".

وشارك اللاعب صاحب الـ 22 عاماً، مع بايرين ميونخ في 35 مباراة بالدوري الألماني، سجل خلالها هدفاً واحداً، وشارك في 18 بدوري أبطال أوروبا وأربع مباريات بكأس ألمانيا.