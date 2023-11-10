فيديو | ريمونتادا في دوري السيدات .. النصر يحسم ديربي الهلال لصالحه خلال أربع دقائق فقط

ديربي الرياض النسائي شهد سبعة أهداف..

حسمت سيدات النصر ديربي الجولة الرابعة من الدوري السعودي النسائي لصالحهن أمام الهلال بالفوز برباعية مقابل ثلاثة أهداف في ريمونتادا تاريخية.

شوط المباراة الأول انتهى لصالح العالمي، بثنائية كلارا لوفانجا، مقابل هدف وحيد للزعيم، أحرزته كلوديا دابدا.

لكن سيدات الأزرق عادت في بداية الشوط الثاني وأدركت التعادل بهدف إليزابيث آدو في الدقيقة 54، قبل أن تتقدم دابدا للهلال لأول مرة في المباراة محرزة الهدف الثالث من ضربة جزاء.

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وبينما كانت سيدات الهلال تتجهز للاحتفال بالانتصار في الديربي، عادت سيدات النصر وأحرزن ثنائية في الدقيقتين 85 و89 عن طريق سامية العوني ولينا بوساحة "ضربة جزاء".

هذا الفوز حافظ لسيدات العالمي على صدارة جدول الترتيب برصيد 12 نقطة، بينما تجمد الهلال عند أربع نقاط قابعًا في المركز الرابع.