ريمونتادا تاريخية .. الهلال يقترب من هزيمة الاتحاد والأهلي في صفقة الموسم!

أكبر صفقة في تاريخ الانتقالات المحلية

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بشكل مفاجئ وغير متوقع.. اقترب نادي الهلال السعودي، من هزيمة ثلاثي المملكة الكبير الاتحاد والأهلي والنصر، في واحدة من "أهم" صفقات الميركاتو الصيفي الحالي.

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الهلال تعاقد مع 4 صفقات رسمية، في الميركاتو الصيفي الحالي - حتى الآن -؛ وهم المدافع السنغالي خاليدو كوليبالي، ولاعب الارتكاز البرتغالي روبن نيفيش، ومتوسط الميدان الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، بالإضافة إلى الجناح البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا.

وفي هذا السياق.. أعلنت صحيفة "المدينة"، اقتراب نادي الهلال، من حسم صفقة النجم الدولي حسان تمبكتي، قلب دفاع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب السعودي، بداية من الموسم الرياضي الجديد 2023-2024.

وكشفت الصحيفة، عن تقديم الإدارة الهلالية، عرضًا تاريخيًا خلال الساعات القليلة الماضية، يقترب من الـ100 مليون ريال سعودي؛ ليتفوق بذلك على العروض المقدمة من الاتحاد والأهلي والنصر.

وأشارت إلى أن عرض الهلال، للتعاقد مع مدافع نادي الشباب؛ يعتبر أكبر مبلغ في الانتقالات المحلية، بتاريخ كرة القدم في المملكة العربية السعودية.

وكانت كل المؤشرات في الأيام الماضية، تؤكد على أن تمبكتي، سينتقل إلى الاتحاد أو الأهلي، حال سمحت له الإدارة الشبابية، بالرحيل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم، في الصيف الحالي.

جدير بالذكر أن مصادر شبابية، أكدت في تصريحات سابقة لـ"GOAL"، على توقيع جميع أعضاء مجلس إدارة النادي، اتفاقية تمنع رحيل تمبكتي عن الفريق؛ إلا أن اللاعب يمارس ضغوطات كبيرة على المسؤولين حاليًا؛ لإقناعهم بالتخلي عنه.

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