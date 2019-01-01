ريمونتادا الدحيل تطيح بالخور في دوري نجوم قطر
حقق الدحيل فوزًا ماراثونيًا على نظيره الخور، بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري نجوم قطر، اليوم الجمعة.
واستطاع الدحيل عمل ريمونتادا أمام الخور، بعد أن كان متأخرًا بهدفين دون رد، ليفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين ويخطف ثلاثة نقاط هامة.
تقدم الخور في الدقيقة 17 من عمر اللقاء عن طريق عبدالله ناصر، وفي الدقيقة 29 من عمر المباراة عن طريق أحمد حمودان، ليصدم مشجعي الدحيل.
📹 فيديو | هدف #الخور الأول عن طريق عبدالله المريسي #الخور ١-٠ #الدحيل#دوري_نجوم_QNB@alkhor_club pic.twitter.com/p5z8B0m2dl— مؤسسة دوري نجوم قطر 🇶🇦 (@QSL) November 8, 2019
📹 فيديو | هدف #الخور الثاني عن طريق أحمد حموذان#الخور ٢-٠ #الدحيل#دوري_نجوم_QNB@alkhor_club pic.twitter.com/f4HCaLtytB— مؤسسة دوري نجوم قطر 🇶🇦 (@QSL) November 8, 2019
وقبل أن ينتهي الشوط الأول خطف محمد مونتادي الهدف الأول لصالح الدحيل في الدقيقة 43 ليفتح الطريق نحو العودة في اللقاء والأمل في الثلاثة نقاط.
📹 فيديو | هدف #الدحيل الاول عن طريق اللاعب محمد مونتاري#الخور ٢-١ #الدحيل#دوري_نجوم_QNB@DuhailSC pic.twitter.com/hm1QiG6eb3— مؤسسة دوري نجوم قطر 🇶🇦 (@QSL) November 8, 2019
وفي الشوط الثاني، تمكن مونتاري من تعديل الكفة في الدقيقة 57 بهدف ثاني له ولفريقه ليعيد المباراة لنقطة البداية مرة أخرى ويشعلها خلال أخر الدقائق.
📹 فيديو | هدف #الدحيل الثاني عن طريق محمد مونتاري من ضربة جزاء #الخور ٢-٢ #الدحيل#دوري_نجوم_QNB@DuhailSC pic.twitter.com/tyZZGIQB0j— مؤسسة دوري نجوم قطر 🇶🇦 (@QSL) November 8, 2019
وفي الدقيقة 66 من عمر المباراة تمكن التونسي يوسف المساكني من خطف الهدف الثالث ليحقق الريمونتادا لفريقه خلال مواجهة الخور.
📹 فيديو | هدف #الدحيل الثالث عن طريق يوسف المساكني #الخور ٢-٣ #الدحيل#دوري_نجوم_QNB@DuhailSC pic.twitter.com/LPaC8CrYYK— مؤسسة دوري نجوم قطر 🇶🇦 (@QSL) November 8, 2019
وارتقى الدحيل إلى صدارة الدوري القطري برصيد 23 نقطة، بينما تجمد رصيد الخو عند 5 نقاط في ترتيب دوري نجوم قطر.