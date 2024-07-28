ريمونتادا الجنون في أولمبياد باريس.. 11 هدفًا تشعل موقعة سيدات أستراليا وزامبيا!

خسارة بعد التقدم 5-2!

حقق منتخب أستراليا فوزًا جنونيًا على حساب زامبيا بنتيجة (6-5)، اليوم الأحد، ضمن الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في منافسات كرة القدم للسيدات بأولمبياد باريس 2024.

وشهدت المباراة إثارة تكاد تكون غير مسبوقة في كرة القدم النسائية بالمنافسات الأولمبية، حيث افتتح منتخب زامبيا التسجيل مبكرًا بواسطة باربرا باندا في الدقيقة الأولى، لكن سرعان ما تعادلت ألانا كينيدي لأستراليا في الدقيقة السابعة.

تقدمت راتشيل كوندانانجي من جديد لزامبيا في الدقيقة 21، قبل أن تضيف باندا الهدف الثاني لها والثالث لبلادها في الدقيقة 33، إلا أن هايلي راسو أعادت الأمل سريعًا إلى أستراليا بالهدف الثاني في الدقيقة 35.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

واصلت باندا تألقها وأحرزت الهدف الثالث لها (الهاتريك) في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الأول، والذي انتهى بتقدم زامبيا (4-2) على أستراليا.

لم تكتف لاعبات زامبيا بهذه النتيجة وإنما جاء الهدف الخامس عن طريق كوندانانجي في الدقيقة 56، ليعتقد كثيرون أن المباراة انتهت لصالح المنتخب الإفريقي، لكن سيدات أستراليا انتفضن في الوقت المناسب.

سجلت ميشيل هايمان وستيفاني كاتلي الهدفين الثالث والرابع لأستراليا في الدقيقتين 58 و65، قبل أن تضيف كاتلي الهدف الخامس لأستراليا في الدقيقة 77 من ركلة جزاء، فيما تكفلت هايمان بإحراز هدف الفوز السادس في الدقيقة 90.

وحقق منتخب أستراليا انتصاره الأول في المجموعة الثانية، ليحصل على أول 3 نقاط، بينما بقي منتخب زامبيا في قاع الترتيب بلا نقاط، عقب تلقيه الهزيمة الثانية على التوالي.