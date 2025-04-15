ريكسونا تُحضِر كأسي العالم للفيفا 2026™ و2027™ إلى بوليفارد سيتي في الرياض

ريكسونا تستضيف كأسي العالم لفيفا 2026 و2027 في بوليفارد سيتي بقلب الرياض

تستضيف ريكسونا، العلامة التجارية الأولى عالميًا في مزيلات العرق ومضادات التعرق، فعالية استثنائية في بوليفارد سيتي بالرياض في 15 أبريل 2025، حيث سيعرض كأس العالم للرجال فيفا 2026 وكأس العالم للسيدات فيفا 2027، في لحظة مفصلية في طريقنا نحو كأس العالم 2026.

وأعربت شازيا سيد، المدير العام لقسم العناية الشخصية في يونيليفر، عن فخرها باستضافة هذه الفعالية قائلة: "يسعدنا استضافة كأس العالم للفيفا 2026 وكأس العالم للسيدات 2027 إلى الرياض. هذه المناسبة الكبرى تجسد التزامنا بدعم نمو رياضة كرة القدم في المنطقة وتتماشى مع رؤيتنا المستقبلية. نؤمن في يونيليفر بقدرة الرياضة على الإلهام ووحدة المجتمعات، كما نفخر بمساهمتنا في مسيرة المملكة نحو رؤية 2030".

تمثل هذه الفعالية الكبرى الانطلاقة الرسمية لطريق كأس العالم 2026، حيث تستثمر ريكسونا شغف المنطقة العميق بكرة القدم وتستفيد من شراكتها المتميزة مع الفيفا. وبصفتها الراعي الرسمي لكأس العالم 2026 وكأس العالم للسيدات 2027، تحظى ريكسونا بامتياز استضافة هذه الأيقونة الرياضية إلى مدينة الرياض المعروفة بثقافتها النابضة وحبها الكبير لكرة القدم.

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وتهدف الفعالية إلى التفاعل مع المؤثرين والجمهور والاحتفال مع عشاق كرة القدم في المملكة. وستُشارك في الحدث أبرز علامات يونيليفر مثل "آكس" و” دوف مين+كير” بالشراكة مع "بنده"، أكبر سلسلة متاجر تجزئة في المملكة، لتقدم هذه الفعالية تجربة لا تنسى للجمهور.

وأضافت شازيا سيد: "تعاوننا مع بنده يتيح لنا الوصول إلى جمهور أوسع ومشاركة حماس هذا الحدث مع المزيد من عشاق كرة القدم. فنحن ملتزمون بأن نقدم مفهومًا شموليًا للحركة لنتحدى الصورة النمطية للمفهوم السائد عن الحركة والرياضة".

للانضمام إلى الحدث والتقاط صورة مع الكأسين، يجب على الحضور شراء عبوة ريكسونا ذات الإصدار المحدود المتوفرة حصريًا في متاجر بنده، والتي ستُعد بمثابة تذكرة للدخول إلى منطقة الكؤوس في بوليفارد سيتي.

بصفتها العلامة الأولى عالميًا في مزيلات العرق ومضادات التعرق، لعبت ريكسونا وشركتها الأم يونيليفر دورًا محوريًا في رعاية بطولتي كأس العالم 2026™ وكأس العالم للسيدات 2027™. كما تُعد ريكسونا من أبرز الداعمين لرياضة السيدات، بدءًا من المراحل الأولى وحتى المستويات الاحترافية. ويظهر التزام ريكسونا بدعم كرة القدم في المملكة جليًا من خلال رعايتها لبرنامج المنتخب الوطني النسائي السعودي.

ويُعد استضافة الكأسين في بوليفارد سيتي بالرياض دليلًا واضحًا على التزام ريكسونا تجاه رياضة كرة القدم. كما أن هذا الحدث يُعلن رسميًا عن انطلاق رحلة كأس العالم 2026™، ويُبرز الدور المهم الذي تلعبه ريكسونا في دعم كرة القدم للرجال والسيدات على مستوى العالم.