ريفربليت خلف رغبة باولو دياز الرحيل عن الأهلي

المدافع مطلوب في الأرجنتين

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أفادت مصادر صحفية أن باولو دياز اجتمع مع إدارة فريقه أهلي جدة السعودي للحديث معهم حول السماح له بالرحيل عن الفريق خلال الانتقالات الصيفية القادمة.

وكان المدافع التشيلي قد انتقل للفريق السعودي الصيف الماضي قادمًا من سان لورينزو ووقع عقدًا يمتد لـ3 سنوات قادمة، وقد زعمت مصادر صحفية أرجنتينية وقتها أن الصفقة كلفت الأهلي ما يقرب من 7 ملايين دولار.

مهاجم اتحاد جدة يُنافس على جائزة "هدف الجولة" في دوري الأبطال

وارتبط اللاعب خلال سوق الانتقالات الشتوي بفريق ريفر بليت الأرجنتيني لكن إدارة الأهلي لم تسمح له بالرحيل ليُكمل الموسم في السعودية.

ويبدو أن بطل كأس ليبرتادوريس مازال مصرًا على ضم اللاعب التشيلي، وهو ما يقف خلف رغبته في الرحيل عن مدينة جدة.

وأوضح موقع كووورة أن النادي الأهلي لم يبت في الأمر بل أخبر اللاعب أن القرار النهائي بيد الإدارة الجديدة للنادي والمدرب الذي سيتم التعاقد معه للموسم القادم.

وفي حال تمت الصفقة، فمن المتوقع أن يحصل الأهلي على 3 ملايين يورو، خاصة مع تمسك مارسيلو جاياردو المدير الفني لريفر بليت بضم اللاعب.