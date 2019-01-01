ريفربليت الأرجنتيني يتعاقد رسميًا مع لاعب الأهلي

رغبة اللاعب الملحّة في الانتقال كانت عاملاً كبيراً في موافقة مسيري النادي للقبول بالعرض

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أعلن نادي ريفربليت الأرجنتيني تعاقده رسميًا مع المدافع التشيلي باولو دياز لمدة 3 سنوات قادمًا من صفوف فريق أهلي جدة.

إدارة النادي الأهلي وافقت على بيع عقد اللاعب باولو دياز المدافع الدولي التشيلي والمحترف في صفوف الفريق الأول لكرة القدم إلى نادي ريفربليت الأرجنتيني، بعد مفاوضات مطولة بين الجانبين صاحبها كثير من الشد والجذب.

وكانت رغبة اللاعب الملحّة في الانتقال كانت عاملاً كبيراً في موافقة مسيري النادي للقبول بالعرض الأخير المقدَّم من قبل النادي الأرجنتيني الشهير.

وحاولت إدارة النادي الأهلي التمسُّك باستمرار اللاعب كأول خيار لها طوال الفترة الماضية بناء على رغبة الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش مدرب الفريق الذي أوصى بعدم بيع عقد اللاعب والعمل على محاولة استمراره للموسم المقبل أو الخيار الثاني من قبل إدارة النادي.

دياز كان قد أنتقل إلى صفوف الاهلي في الصيف الماضي قادما من سان لورنزو الأرجنتيني، وشارك في 4 بطولات مع الفريق الغربي، دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، كأس الملك، كأس زايد للأندية الأبطال.

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يُذكر أن التقارير أشارت إلى أن مبلغ صفقة انتقال دياز لصفوف نادي ريفربلايت بلغت 4 ملايين دولار على أن يملك النادي نسبة 70 في المائة من عقده، بينما سيحتفظ النادي الأهلي بالنسبة الباقية، البالغة 30 في المائة من العقد.