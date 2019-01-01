ريفربلايت الأرجنتيني يتمسك بالتعاقد مع لاعب الأهلي

إدارة النادي الأرجنتيني حاولت التعاقد مع اللاعب في يناير الماضي

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أشارت تقارير صحيفة أرجنتينية إلى تمسك نادي ريفربلايت الأرجنتيني بالتعاقد مع المدافع التشيلي باولو دياز مدافع فريق الأهلي السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

إدارة النادي الأرجنتيني حاولت التعاقد مع اللاعب في يناير الماضي، إلا أن إدارة النادي الأهلي تمسكت ببقاء اللاعب.

التقارير أكدت أن أحد مسؤولي النادي الأرجنتيني أجرى اتصالاً بوكيل أعمال اللاعب، حسب ما نقله عدد من وسائل الإعلام الرياضية من تشيلي والأرجنتين.

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الهلال 🆚 التعاون

⏱️19:00 بتوقيت مكة المكرمة

🏟️ملعب جامعة الملك سعود

📺KSA Sports 1 HD



الهلال يسعى لإحباط طموحات التعاون والتعاون يحلم بالوصول للنهائي للمرة الثانية في تاريخه🔥 pic.twitter.com/GDadHnBVw7 — موقع قول السعودي (@GoalSA) April 26, 2019

الأهلي كان قد تعاقد مع المدافع التشيلي الشاب الصيف الماضي قادمًا من نادي سان لورينزو الأرجنتيني، بناءً على توصية الأرجنتيني بابلو جويدي، مدرب الأهلي، الذي أشرف على تدريبه في فترات سابقة.

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وتحدثت وسائل الإعلام عن لقاء جمع بين إنزو فرانسيسكولي المدير الرياضي لنادي ريفربلايت الأرجنتيني مع وكيل أعمال اللاعب في أحد فنادق العاصمة للحديث مجددا عن إمكانية الوصول لاتفاق بشأن مصير اللاعب المستقبلي.