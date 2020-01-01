ريفالدو يقف في صف ميسي أمام أبيدال

لاعب برشلونة السابق ينحاز لصف ميسي في تصريحاته أمام أبيدال

يرى ريفالدو، لاعب برشلونة السابق أن ليونيل ميسي لديه كل الحق، في غضبه من تصريحات إريك أبيدال السكرتير الفني لبرشلونة.

وشهدت قلعة الفريق الكتالوني، في الفترة الماضية توتراً، بسبب صدام الثنائي معاً.

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أبيدال كشف خلال حوار صحفي، أن بعض اللاعبين لم يتدربوا بشكل جيد تحت قيادة المدرب السابق فالفيردي، مما تسبب في غضباً كبيراً للاعبين.

ومن جانبه رد ميسي على أبيدال عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام وكتب: "بصراحة لا أحب القيام بهذه الأشياء، ولكني أعتقد أن كل شخص يجب أن يكون مسؤولاً عن مهامه والعناية بقرارته".

وقال ريفالدو في تصريحات صحفية: "رد فعل ميسي على تصريحات أبيدال، أمر طبيعي بالنسبة لي".

وواصل: "لديه كل الحق في أن يغضب بسبب الطريقة التي تعامل بها أبيدال، خاصة أنه لم يذكر اسم محدد، هذا الأمر جعل الفريق كله موضع تساؤل".

وأضاف: "ميسي فقط أراد أن يدافع عن فريقه، ونفسه وسمعته، في الوقت نفسه معرفة اللاعبين الذين كان يقصدهم أبيدال، لقد كان الأخير ساذجاً في قول هذا الأمر خلال حوار صحفي".

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وأتم تصريحاته قائلاً: "يجب أن يتم حل تلك المشكلة داخلياً، بالطبع أبيدال لم يقصد شيء ولكنه أضرب بالنادي".

ويعتقد ريفالدو، أن الفريق سيتجاوز تلك الأزمة وينسى الخروج من كأس ملك إسبانيا بالأمس، إن عاد لطريق الانتصارات في الدوري ودوري أبطال أوروبا.