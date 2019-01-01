ريفالدو: نيمار البديل الوحيد لميسي والكلاسيكو خارج التوقعات

بطل العالم 2002 يتمنى عودة نيمار إلى برشلونة

تمنى أيقونة البرازيل ريفالدو، أن يوافق نادي برشلونة على إعادة ابن جلدته إلى "كامب نو" في المستقبل غير البعيد، وذلك لاعتقاده بأنه سيكون الخليفة النموذجي للأسطورة لونيل ميسي.

ولم ينكر بطل العالم 2002، أن صاحب الـ27 عامًا لم يكن على صواب عندما قرر مغادرة البرسا للانضمام إلى صفوف باريس سان جيرمان في صيف 2017، في صفقة قياسية جنى من ورائها البرسا 222 مليون يورو.

وفي هذا الصدد قال ريفالدو لصحيفة "ميرور" البريطانية "ميسي لن يبقى في الملاعب إلى الأبد، في يوم من الأيام سيخوض مباراته الأخيرة ويترك كرة القدم".

وأضاف "من الواضح أنه يصنع الفرق ويحقق الأهداف، لكن من الضروري أن يكون لديك البديل القادر على تعويضه".

وتابع "هناك لاعب واحد فقط يمكن أن يكون بديلاً لميسي في برشلونة وهو نيمار".

وشدد على ضرورة إعادته رغم قرار رحيله الصادم قبل عامين ونصف "كان مخطئًا عندما غادر النادي، لكن إذا عاد، فسوف يصنع الفارق كما يفعل ميسي الآن".

وعن توقعه أو رأيه لمباراة الكلاسيكو التي ستجمع برشلونة بريال مدريد على ملعب "كامب نو" غدًا الأربعاء، قال "مباراة الكلاسيكو مختلفة عن أي مباراة أخرى، وبالنسبة لميسي فهو دائم الهدوء في هذه المباريات، لأنه يبحث عن الهدف".

وختم "كلا الفريقين يلعبان بشكل جيد وفي حالة جيدة قبل المباراة، وكما أقول دومًا .. لا يوجد مرشح بعينه في الكلاسيكو".