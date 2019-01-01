ريدناب يختار قائمة أفضل لاعبي الدوري الإنجليزي هذا الموسم

الإنجليزي جيمي ريدناب نجم ليفربول وتوتنهام هوتسبير السابق يختار قائمته الخاصة لأفضل لاعبي البريميرليج في الموسم الجاري بعد مرور أكثر من نصفه.

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كشف جيمي ريدناب نجم فريقي ليفربول وتوتنهام هوتسبير المعتزل عن اختياراته لقائمة أفضل اللاعبين في الدوري الإنجليزي خلال الموسم الجاري.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها ريدناب لصالح صحيفة "ديلي ميل" وأكد خلالها أن الهولندي فيرجل فان دايك هو الأفضل بالنسبة له وبفارق كبير عن أقرب منافسيه.

وقال ريدناب: "لا يوجد لاعب يستطيع الاقتراب من فيرجل فان دايك، لقد حول ليفربول لفريق صلب لديهم القدرة على الفوز بالدوري الإنجليزي للمرة الأولى منذ 29 عامًا".

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وأضاف: "زميله في الفريق محمد صلاح أيضًا رائع ولابد أه يبحث عن الحصول على جائزة أفضل لاعب من جديد والحفاظ على لقبه، لقد تبع موسمه الأول الذي كان مليء بالأرقام القياسية بموسم جديد يتصدر فيه ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.

وأكمل: "هاري كين يظل اللاعب الأهم في صفوف توتنهام هوتسبير وأهدافه تعني الكثير من النقاط بالنسبة للفريق أكثر من أي لاعب آخر سواء في الدوري أو دوري الأبطال".

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واختتم: "سون أيضًا يقدم مستويات مذهلة ولا يمكن التشكيك في معدلات ما يقدمه لفريقه لكن رغم ذلك لا أعتقد أنه حتى يمكنه أن يكون ضمن أفضل 6 لاعبين بالدوري هذا الموسم".

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