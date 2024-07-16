على مقياس ريختر .. ثنائية نيكو ويليامز وأويارزابال تزلزل برشلونة ومدريد!

فرحة جنونية تهز أرجاء العاصمة بتتويج إسبانيا

لا تزال أصداء تتويج منتخب إسبانيا بلقب بطولة الأمم الأوروبية "يورو 2024"، تتردد في جميع أنحاء البلاد، لكنها لن تعلو أبدًا عن لحظات الفرحة الجنونية للجماهير في مدينتي مدريد وبرشلونة.

وتوج منتخب إسبانيا باليورو، بعد مسيرة إعجازية تغلب خلالها على كبار قارة أوروبا (كرواتيا، إيطاليا، ألمانيا فرنسا)، قبل أن يفوز في المباراة النهائية على إنجلترا بنتيجة (2-1).

ويدين الإسبان بالفضل في هذا الفوز إلى الثنائي نيكو ويليامز وميكيل أويارزابال، اللذان سجلا هدفي التقدم والفوز على إنجلترا في الدقيقتين 47 و86 من عمر اللقاء الذي أقيم الأحد الماضي على ملعب برلين الأولمبي.

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وكشفت تقارير صحفية، أن المجلس الوطني الإسباني للبحوث وعلماء الزلازل رصدوا اهتزازات ضخمة في مدينتي مدريد وبرشلونة، بشكل مرتفع للغاية، وتحديدًا في توقيت هدفي إسبانيا عبر نيكو ويليامز وأويارزابال.

وعلى مؤشر الاهتزازات ظهر المؤشر مرتفعًا بشكل أكبر في المدينتين الأكبر بإسبانيا، في لحظات تسجيل الأهداف ومع صافرة النهاية، حيث انفجرت احتفالات الجماهير الإسبانية بالفوز التاريخية.

ونجح منتخب إسبانيا في استعادة لقب اليورو بعد غياب 12 عامًا، حيث حقق اللقب الأوروبي الرابع في مسيرته، وانفرد بالرقم القياسي كأكثر المنتخبات تتويجًا باليورو، بعدما فض الشراكة مع ألمانيا (3 ألقاب).