ريجيلون: سأعود إلى ريال مدريد

لا أصدق أن تكون هذه هي النهاية..

عبّر سيرجيو ريجيلون، الظهير الأيسر لفريق إشبيلية، عن آماله في أن يعود مرة أخرى إلى ناديه الأصلي ريال مدريد في الفترة المقبلة من مسيرته بكرة القدم.

وكان ريجيلون قد برز كثيرًا في الموسم الماضي بعدما اعتمد عليه جولين لوبيتيجي بصورة أساسية رفقة النادي الملكي، قبل أن يُقرر النادي إعارته هذا الموسم إلى إشبيلية لكسب مزيد من الخبرة ودقائق اللعب.

بالطبع، فإن الشاب الإسباني يُعد حاليًا جزءًا من الكتيبة الأساسية للوبتيجي في الأندلس، مما طرح إمكانية عودته الموسم المقبل إلى سانتياجو برنابيو ثانيةً لا سيما ومع تقدم مارسيلو بالعمر وتواضع عطاء فيرلاند ميندي حتى الآن.

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الدوري الإسباني موقوف ككل الدوريات الأوروبية بسبب فيروس كورونا، وقد تحدث ريجيلون عن الأمر قائلًا "لا أصدق أن مباراتنا مع أتلتيكو مدريد كانت الأخيرة لي مع إشبيلية.".

"لا أصدق أيضًا أن المباراة انتهت بالتعادل. لا يمكنها أن تكون آخر مباراة وتنتهي بالتعادل، لا يمكن ذلك رجاءً. لا أود أن تكون آخر مباراة لي في واندا ميتروبوليتانو."

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وعن العودة للريال قال "أنا سعيد جدًا في إشبيلية مثلما سأكون في ريال مدريد أيضًا. أنا مدريد ولديّ حياتي هناك، وأود أن أحظى بنجاح هناك.".

وأتم متحدثًا عن موعد استئناف الموسم "أود أن أنهي الموسم إما في 30 يونيو أو 30 أغسطس، لا يهم ذلك، أنا مع إشبيلية هذا فريقي وهذا ما أفكر فيه.".

يذكر أن الاتحاد الإسباني ورابطة الليجا يحاولان قدر المستطاع أن يُنهوا الموسم قبل 30 يونيو لعدم الدخول في معضلات قانونية بسبب عقود اللاعبين إلى جانب عدم تغيير موعد سوق الانتقالات الصيفية.