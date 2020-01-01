ريجيكامب: لقب لوشيسكو مع الهلال في آسيا شرف للمدربين الرومانيين

مدرب الهلال السابق يتحدث عن لقب دوري أبطال آسيا

تحدث الروماني لورينت ريجيكامب عن تحقيق الهلال لقب دوري أبطال آسيا عام 2019 بعد غياب طويل عن منصات التتويج القارية.

وكان ريجيكامب قد وصل بالهلال إلى نهائي البطولة عام 2014 ولكنه لم يوفق وخسره، ولكن مواطنه رازفان لوشيسكو نجح بالتتويج به عام 2019.

وقال ريجيكامب في تصريحات لصحيفة "تليكوم سبورت" الرومانية: "كنت قريبًا من التتويج بدوري أبطال آسيا رفقة الهلال ولكننا خسرنا في النهاية ولكن لوشيسكو نجح في تحقيقه بعدها بسنوات".

المزيد من الفرق

وتابع المدير الفني السابق للهلال: "سعيد للغاية بتتويج لوشيسكو باللقب وإنجازه مع الفريق، يعد شرف لكل المدربين الرومانيين وهو ما يؤكد تطورهم خلال الفترة الأخيرة".

وتواجد ريجيكامب على رأس الجهاز الفني للهلال في الفترة بين 2014 إلى 2015، وقاد الفريق إلى نهائي دوري أبطال آسيا لكنه خسر أمام سيدني الأسترالي.

لوشيسكو يقدم في الموسم الحالي مستوى أكثر من ممتاز مع الهلال ويتصدر الدوري السعودي الذي أوشك على الاستئناف خلال الأيام المقبلة.