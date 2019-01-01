مدرب الوصل يُقرر تصعيد 6 لاعبين من الرديف للأول

النادي يُواصل سياسة الاعتماد على الشباب

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

قرر لورينتي ريجيكامب المدير الفني للوصل تصعيد 6 لاعبين من الفريق الرديف للفريق الأول للنادي الإماراتي، استعدادًا للموسم الكروي الجديد.

وشملت القائمة حارس المرمى مبارك مطر والمدافعين يوسف المهيري وعبد الرحمن صالح ولاعب الوسط محمد علي والمهاجمين عبد الله مال الله وغانم أحمد، وسيُشارك اللاعبون الستة في معسكر الفريق الخارجي في النمسا والذي سيبدأ في الـ22 من يوليو الجاري.

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ويأتي ذلك القرار ضمن سياسة الوصل الاهتمام بلاعبيه الشباب خاصة مع الأداء الممتاز لفريقه تحت 21 عامًا في دوري الخليج العربي لنفس الفئة العُمرية، ويفتح كذلك الباب لضخ المزيد من المواهب الشابة في البطولة الإماراتية للكبار.

ويتبع الإمبراطور استراتيجية واضحة منذ الموسم الماضي تتلخص في النزول بمعدل أعمار الفريق الأول، ولذا أبرم النادي عددًا من الصفقات الجيدة ضمن فئة المقيمين، كان آخرهم المهاجم الأرجنتيني خواكين بيريز.

يُذكر أن الوصل ضم أيضًا هذا الصيف الثنائي الشاب، الغاني بشير الحسن والبرازيلي ناتان فيليبي، وتم قيدهم ضمن فئة المقيمين أيضًا.