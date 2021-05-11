خاص | مفاجأة في مستقبل ريجيكامب مع الأهلي

المدرب تولى تدريب الفريق قبل شهر تقريبًا

أفادت مصادر خاصة لجول النسخة العربية أن النادي الأهلي قرر عدم تجديد عقد مدربه لورينت ريجيكامب للموسم القادم والاكتفاء بتواجده معه حتى نهاية الموسم الجاري.

الأهلي كان قد تعاقد مع المدرب الروماني لتدريبه عقب إقالة فلادان ميلويفيتش وفشل الاتفاق مع يوسف عنبر لمنعه من التدريب في السعودية هذا الموسم بواسطة الاتحاد السعودي لكرة القدم لتدريبه فريق آخر خلال الموسم.

أداء الأهلي المتطور والمتحسن خلال دور المجموعات في دوري أبطال آسيا عزز فرص ريجيكامب للبقاء مع الفريق للموسم القادم، وقد كان الحديث يدور في اتجاه تجديد عقده ومنحه الدعم الكامل لتجديد دماء الفريق.

مصادرنا أوضحت أن الإدارة الأهلاوية برئاسة ماجد النفيعي غير مقتنعة أبدًا بأداء الفريق تحت قيادة ريجيكامب وقد قررت التعاقد مع مدرب جديد للموسم القادم.

يُذكر أن الأهلي يتواجد حاليًا في المركز التاسع من جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 35 نقطة، ولا يبتعد عن منطقة الهبوط لدوري الدرجة الأولى سوى بـ7 نقاط.