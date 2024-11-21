ليس ليفربول فقط .. الجزائر وإيطاليا ينافسان فرنسا على خطف نجم ليون

منافسة شرسة على الموهبة الشابة

رغم اعتباره أحد أهم نجوم المستقبل في فرنسا، إلا أن المنتخبين الجزائري والإيطالي، يعلقان الكثير من الآمال على الظفر بخدمات النجم الشاب ريان شرقي.

نجم ليون الفرنسي يمتلك في رصيده 20 مباراة خاضها مع منتخبات فرنسا للشباب، ولم يسبق له تمثيل منتخب الديوك الأول مع المدرب ديدييه ديشان، وهو ما يمنح الفرصة للجزائر وإيطاليا، باعتبار أن أصول اللاعب تؤهله لتمثيل المنتخبين.

شبكة "RMCSport" قالت إن منتخب إيطاليا تحت 21 سنة، استغل المباراة التي خاضها مؤخرًا مع نظيره الفرنسي، من أجل تكثيف محادثاته مع معسكر ريان شرقي الذي يمكنه تمثيل الفريق لأن أحد أجداده ينحدر من بوليا في جنوب إيطاليا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وعل جانب آخر، يحمل اللاعب الجنسية الفرنسية الجزائرية المزدوجة، وهو يحظى بمتابعة دائمة من ثعالب الصحراء، وهناك محاولات لإقناعه بارتداء قميص الفريق على حساب فرنسا التي ترفض التخلي عنه أيضًا.

ومن المقرر أن تشهد الفترة القادمة منافسة شرسة بين إيطاليا وفرنسا والجزائر على اللاعب الذي لعب للديوك في فئات تحت 16 و19 و21 سنة، وحصد الميدالية الفضية مع المنتخب الأولمبي الفرنسي في أولمبياد باريس 2024.

جدير بالذكر أن شرقي البالغ من العمر 21 سنة يحظى بموسم مميز مع ليون، حيث سجل هدفين وصنع 3 في 11 مباراة، وارتبط مؤخرًا بالانتقال إلى صفوف ليفربول.