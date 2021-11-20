ريال مدريد يوافق على قرض جديد لملعب سانتياجو برنابيو

وافق مجلس إدارة نادي ريال مدريد على التقدم بطلب للحصول على قرض قيمته 225 مليون يورو للمساعدة في إنهاء أعمال التجديد بملعب سانتياجو برنابيو.

جاء هذا بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز"، والتي أكدت أن المقترح الذي تم التقدم به قبل أيام لاقى موافقة مجلس الإدارة بشكل سريع.

وأوضحت التقارير أن القرض الجديد ستكون قيمته 225 مليون يورو، وسيكون مع نفس البنوك التي تعامل معها النادي مؤخرًا لنفس الغرض.

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وستصل التكلفة الإجمالية لتجديدات ملعب سانتياجو برنابيو إلى 800 مليون يورو، بعد أن كان النادي قد حصل على قرض سابق بقيمة 575 مليون يورو.

وكانت مجموعة "جي بي مورجان"، و"بنك أوف أمريكا"، قد وافقا في عام 2019 على تمويل مشروع تجديد ملعب سانتياجو برنابيو وقدموا القرض الأول.

ومن المنتظر أن ترتفع أرباح ريال مدريد من ملعب سانتياجو برنابيو إلى 400 مليون يورو في الموسم الواحد، بعد أن كانت 150 فقط.

جدير بالذكر أن النادي كان قد افتتح الملعب لاستقبال المباريات مؤخرًا بعد أشهر من الإغلاق بسبب أعمال التجديدات.