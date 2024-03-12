ريال مدريد يواصل عادته "اللاتينية" بخطف نجم آخر من برشلونة!

معظم كبار أوروبا يتابعونه

يواصل نادي ريال مدريد البحث في كل مكان عن مواهب جديدة في أمريكا الجنوبية، بعدما نجح في اقتناص العديد من الجواهر من هناك على مدار السنوات الماضية.

ريال عُرف مؤخرًا باستراتيجيته لاقتناص أهم المواهب بالقارة وعلى رأسهم فيديريكي فالفيردي، فينيسيوس جونيور، رودريجو وإندريك، والآن حان الموعد مع لاعب آخر وهو فرانكو ماستانتونو نجم ريفر بليت البالغ من العمر 16 سنة.

ووفقًا لـ"TNT Sports Argentina" فإن ريال أجرى اتصالات مع ريفر بليت لبحث إمكانية ضم اللاعب ودمجه إلى الفريق الأول عندما يبلغ الرشد في عام 2025، في صيغة مشابهة لما حدث مع إندريك وفينيسيوس.

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وأشارت إلى أن صانع الألعاب الأرجنتيني الشاب الذي يجيد اللعب بالقدم اليسرى، أصبح أصغر لاعب يسجل بقميص فريقه في فبراير الماضي، عن عمر 16 سنة و5 أشهر و24 يومًا، متجاوزًا الرقم السابق المسجل باسم خافيير سافيولا.

وأوضحت أن ماستانتونو أثبت قدرته على تعدد الأدوار منذ مشاركته مع الفريق، حيث يمكنه اللعب بأي مركز هجومي في وسط الملعب ويستطيع اللعب كذلك كمهاجم صريح.

ومن المتوقع أن تكون مهمة ريال صعبة للغاية لضم النجم الشاب، حيث تتابعه العديد من الأندية الأخرى وعلى رأسها برشلونة، مانشستر سيتي، بوروسيا دورتموند، بنفيكا، إنتر وباريس سان جيرمان، ولكن حظوظ الميرينجي هي الأقوى في الوقت الحالي.