فيديو | ريال مدريد ينفجر ضد التحكيم: هنيئًا، قدمتم اللقب لبرشلونة وهذه فضائحكم بالصوت والصورة

الكلاسيكو كان الشرارة التي ستشعل الكرة في إسبانيا بين ريال مدريد وبرشلونة

انتهت الحرب الباردة وبدأ ريال مدريد التصعيد بشكل رسمي بهجوم ضارٍ من النادي الملكي في حق التحكيم الإسباني، وانتقادات مباشرة وصريحة لأول مرة تخرج بتلك الصيغة على العلن.

لقد ذكروا الأسماء المتورطة واتهموا المسؤولين بصفتهم وشخصهم بالتحكم في مصير البطولات المحلية، وذكروا بالصوت والصورة الفضائح التي حدثت ليس في مباراة الكلاسيكو الأخيرة فقط، بل في عموم الموسم، وكان برشلونة طرفًا أصيلاً في كل تلك الحالات التحكيمية الجدلية.

قناة نادي ريال مدريد الرسمية خصصت بثها بعد يوم من انتهاء المباراة للهجوم على التحكيم الإسباني، وذكرت فضائح حكم الكلاسيكو ريكاردو بورجوس، مؤكدين أنه تعمد هو وطاقمه حرمانهم من اللقب هذا الموسم.