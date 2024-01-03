ريال مدريد ينتظر تعويضًا كبيرًا من الفيفا

بعد ما حدث في منتخب البرازيل

ينتظر ريال مدريد الحصول على 400 ألف يورو من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، كتعويض عن إصابة نجم الفريق فينيسيوس جونيور، خلال مواجهة البرازيل وكولومبيا، في نوفمبر الماضي بتصفيات كأس العالم 2026.

وعاد فينيسيوس إلى التدريبات مؤخرا، ومن المحتمل أن يخوض أول مبارياته مع الفريق الملكي بعد الإصابة اليوم الأربعاء أمام مايوركا في الليجا.

وحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن ريال مدريد يترقب الحصول على تعويض تبلغ قيمته ما يزيد على 400 ألف يورو، وفق لوائح الفيفا لحماية الأندية خلال فترات التوقف الدولي.

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وأضافت الصحيفة: "لوائح تعويض الأندية، تتم بالنظر إلى راتب اللاعب الثابت، وعدد أيام غيابه، علما بأن المدة تحسب بعد مرور 28 يوما من الإصابة.

ويدفع الاتحاد الدولي لكرة القدم تعويضا ماليا يصل إلى 7.5 مليون يورو كحد أقصى، على أساس 20 ألفا و548 في اليوم، وبحد أقصى بحد أقصى 365 يوما.

وأوضحت الصحيفة أنه "بالنظر إلى معايير الفيفا، يفترض أن يحصل ريال مدريد على 410 آلاف و960 يورو، وهو ما يعادل التعويض عن فترة 20 يوما، اعتبارا من 14 ديسمبر (اليوم الـ29 من الإصابة) وحتى أمس الثلاثاء 2 يناير (العودة للتدريبات).