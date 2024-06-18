ريال مدريد يترقب .. بايرن ميونخ يقلب الموازين في صفقة ألفونسو ديفيز بقرار صادم!

رسالة واضحة من إدارة البايرن للنجم الكندي

فاجأت إدارة بايرن ميونخ، اللاعب الكندي ألفونسو ديفيز بقرار صادم، خلال مفاوضات الجانبين بشأن تجديد عقده الذي ينتهي في صيف 2025.

وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية، أن بايرن ميونخ سحب عرضه الأخير للاعب الكندي، والذي كانت مدته 4 سنوات براتب يتراوح بين 14 و16 مليون يورو إجماليًا، بالإضافة إلى مكافأة التوقيع.

وأشارت الصحيفة، إلى أن هذا العرض لاقى قبول اللاعب الكندي في البداية، وبدا أنه قريب من البقاء في "أليانز آرينا"، إلا أن مجلس إدارة بايرن ميونخ بقيادة ماكس إيبرل، غيّر موقفه فجأة المتمثل في "التجديد أو البيع" وهو الآن على استعداد لتحمل المخاطرة بأن يغادر ديفيز مجانًا في عام 2025، وهو العام الذي ينتهي فيه عقده.

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هذا التغيير في خطط إدارة بايرن ميونخ يشير إلى إمكانية حصول ريال مدريد على خدمات ديفيز مجانًا في المستقبل القريب.

وفي نفس السياق، أخبرت إدارة البايرن، ألفونسو ديفيز بضرورة التركيز مع النادي في المرحلة المقبلة لأنه سيكون أحد الأعمدة الرئيسية للفريق في الموسم المقبل، علاوة على اهتمام المدرب الجديد فينسنت كومباني، بإقناع الظهير الكندي بأهمية استمراره داخل الفريق.

يذكر أن ألفونسو ديفيز الذي انضم إلى بايرن ميونخ مطلع عام 2019 قادما من فانكوفر الكندي مقابل 14 مليون يورو، شارك خلال الموسم الماضي في 42 مباراة، سجل خلالها 3 أهداف وصنع 6.