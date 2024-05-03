ريال مدريد ينتظر "اليوم الأخير" لحسم موقف نجمه .. ومانشستر يونايتد يترقب

1.5 مليون يورو يضمن استمرار هداف الملكي

تفرض إدارة ريال مدريد حالة من الغموض، على موقف المهاجم خوسيلو، الذي تنتهي إعارته من إسبانيول إلى الميرنجي بنهاية الموسم الجاري.

وكشفت شبكة "ريليفو" الإسبانية، أن إدارة ريال مدريد لم تحسم موقفها بعد بشأن تمديد إعارة خوسيلو لموسم آخر، أو الاستغناء عنه بنهاية الموسم الجاري.

وأشارت الشبكة إلى أن ريال مدريد عليه دفع 1.5 مليون يورو فقط لإسبانيول في يونيو المقبل من أجل الحصول على خدمات خوسيلو، لموسم آخر وبالتالي إنهاء علاقته بإسبانيول نهائيًا (عقده ينتهي في صيف 2025)، لكن ذلك لم يُحسم بعد.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأوضحت أن ريال مدريد يجب أن يحسم موقفه سريعًا تجاه المهاجم صاحب الـ34 عامًا، خصوصًا أنه في حالة عدم تمكن إسبانيول من العودة مجددًا إلى الليجا، فإن أي فريق يطابق راتبه سيتمكن من ضمه على سبيل الإعارة لمدة عام.

ويعد خوسيلو أحد الأهداف لعدد من أندية أوروبية كبرى على رأسها مانشستر يونايتد الذي يريده بديلًا قويًا لراسموس هيولند في الموسم المقبل، حيث أنه بخلاف قدراته البدنية والفنية المميزة، فهو يعرف الدوري الإنجليزي جيدًا، إذ لعب لمدة 4 مواسم مع نيوكاسل وستوك سيتي.

وكشفت "ريليفو" أن أولوية خوسيلو هي البقاء في ريال مدريد، وقال: "آمل أن أتمكن من البقاء لمدة عام آخر ومواصلة الاستمتاع بهذا"، كما أن مدربه كارلو أنشيلوتي يريد استمراره وصرح بذلك في أكثر من مناسبة.

يذكر أن خوسيلو هو رابع هدافي ريال مدريد هذا الموسم بـ13 هدفًا، حيث يأتي خلف بيلينجهام (21 هدفًا)، فينيسيوس (21 هدفًا) ورودريجو (17 هدفًا)، بخلاف أنه قدم 3 تمريرات حاسمة في 44 مباراة لعبها بقميص الملكي (1811 دقيقة).