ريال مدريد ينافس يوفنتوس على نجم وسط ساسوولو

بعد تراجع الآمال في ضم كامافينجا

قرر نادي ريال مدريد الإسباني، الدخول بقوة في سباق التعاقد مع مانويل لوكاتيلي لاعب نادي ساسوولو الإيطالي الصيف القادم.

لوكاتيلي تألق بشكل لافت مع ساسوولو الفترة الماضية، مما دفع العديد من الأندية للاهتمام بضمه، وكان على رأسها يوفنتوس.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" أكدت أن زين الدين زيدان مدرب ريال، يعتبر من أشد المعجبين بصاحب الـ23 سنة ويتابعه عن قرب.

اللاعب لديه عقد حتى عام 2023 ويعتبر أحد لاعبي الوسط الواعدين في كرة القدم الأوروبية، ويجيد اللعب في مركز خط الوسط المدافع.

زيدان لديه كاسيميرو فقط بهذا المكان، ويريد لاعب آخر على الأرجح سيكون لوكاتيلي، بسبب اقتراب إدواردو كامافينجا من التجديد لرين.

ووفقًا للصحيفة الإسبانية، فإن سعر لوكاتيلي سيصل إلى حوالي 40 مليون يورو، وهو المبلغ الذي لن يمثل مشكلة لريال مدريد.

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يذكر أن الدولي الإيطالي شارك في 21 مباراة مع ساسوولو بالدوري هذا الموسم، ونجح في تسجيل هدفين وصنع مثلهما بقميص الفريق الإيطالي.