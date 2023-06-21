ريال مدريد ينافس مانشستر يونايتد على بطل موقعة إنتر ومانشستر سيتي

منافسة شرسة بين الثنائي على نجم إنتر

قام نادي ريال مدريد الإسباني بتوجيه أنظاره نحو فيديريكو ديماركو مدافع إنتر، من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ديماركو تألق بشكل لافت مع إنتر خلال الموسم الماضي، وكان اللاعب الأهم في نهائي دوري أبطال أوروبا الذي خسره فريقه من مانشستر سيتي بهدف دون رد في 10 يونيو الجاري.

صحيفة "The Independent" البريطانية أشارت إلى دخول ريال مدريد في منافسة شرسة مع مانشستر يونايتد من أجل الحصول على خدمات الظهير الأيسر المتألق.

وأوضحت الصحيفة أن أهم ما لفت نظر المدرب كارلو أنشيلوتي تجاه ديماركو، هو تميزه في اللعب كظهير أيسر وقلب دفاع ثالث أو جناح، مما يساعده على تغطية العديد من المراكز التي يعاني فيها ريال مدريد من حالة نقص واضحة.

وكان الدولي الإيطالي البالغ من العمر 25 سنة قد توج تألقه مع إنتر الموسم الماضي، بالتواجد ضمن الفريق المثالي لأفضل 11 لاعبًا في دوري أبطال أوروبا، وتأتي هذه الأنباء لتشير إلى إمكانية خوضه تجربة جديدة خارج بلاده الموسم القادم.