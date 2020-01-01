ريال مدريد ينافس ليفربول على جوهرة ليل

فيكتور أوسيمين يشعل صراعًا في سوق الانتقالات الشتوية

ذكرت مصادر صحفية إسبانية أن ريال مدريد دخل على الخط من أجل التعاقد مع موهبة ليل الفرنسي فيكتور أوسيمين والقريب من ليفربول في الوقت الحالي حسب التأكيدات.

وكان أوسمين قد قدم أداء مميزًا في النصف الأول من الدوري الفرنسي هذا الموسم مع فريقه ليل والذي يعد مصنع مواهب في الفترة الأخيرة.

وحول ذلك، وبعد تعاقد ليفربول مع الياباني تاكومي مينامينو، تحدثت بعض المصادر عن أن أوسيمين سيكون الصفقة الثانية في شتاء الريدز.

ولكن صحيفة ماركا الإسبانية قد قالت إن ريال مدريد يهتم بخدمات ثلاثي ليل الفرنسي بوبكاري سومريه وجابرييل دوس سانتوس ومعهما فيكتور أوسيمين.

وحسب تأكيدات ماركا فإن ريال مدريد ودخوله على طاولة المفاوضات قد عطل من انتقال اللاعب لليفربول وجعل ليل يعيد الاستماع إلى العروض من جديد.

ويعد ليل أحد أبرز مصانع المواهب في فرنسا في السنوات الأخيرة، حيث حصل على ما يقارب 150 مليون يورو مؤخرًا من خلال بيع تياجو مينديز إلى ليون، ونيكولاس بيبي إلى أرسنال، ورافائيل لياو إلى ميلان، وأنور الغازي لأستون فيلا.

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يذكر أن ريال مدريد قد أعلن على لسان مدربه زين الدين زيدان في وقت سابق أن الفريق لا يحتاج إلى تعاقدات جديدة في سوق الانتقالات الشتوية.