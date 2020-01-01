ريال مدريد ينافس برشلونة على مهاجم إنتر

ريال مدريد يفكر في دفع الشرط الجزائي للاعب

أشارت تقارير صحفية، إلى رغبة ريال مدريد في التعاقد مع لاوتارو مارتينيز، مهاجم إنتر الإيطالي خلال الصيف القادم.

المهاجم الأرجنتيني، نجح في خطف الأضواء خلال الموسم الحالي مع النيراتزوري، وأصبح هدفاً للعديد من الأندية على رأسها برشلونة.

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ووفقاً لصحيفة سبورت الإسبانية، فإن إدارة الميرينجي تدرس دفع قيمة الشرط الجزائي للاعب خلال الصيف القادم، والمقدر بـ 120 مليون يورو.

وأشارت الصحيفة، إلى أن صاحب الـ 22 عاماً، قد يرغب في الانضمام إلى برشلونة الذي يبحث عن بديل لمهاجم لويس سواريز.

كما أن وجود ميسي في برشلونة، قد يشكل نقطة قوية لحسم الصفقة، خاصة أن الثنائي يتواجد معاً في تشكيل منتخب الأرجنتيني.

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وفي حال انتقال لاوتارو إلى أحد الأندية مقابل 120 يورو، ستكون أغلي صفقة للاعب أرجنتيني في التاريخ.

جدير بالذكر أن لاوتارو هذا الموسم شارك مع إنتر في 28 مباراة بمختلف البطولات، نجح خلالها في تسجيل 16 هدفاً وصناعة أربعة آخرين.