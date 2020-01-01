بغياب بيل.. ريال مدريد يلاقي نفسه استعدادًا لعودة الدوري الإسباني

فكرة مميزة من زيزو..

قسّم زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، فريقه لفريقين التقيا ببعضهما البعض داخل أرض الملعب في مباراة استعدادية لعودة الدوري الإسباني.

ومن المقرر أن يلتقي ريال مدريد بإيبار يوم الأحد 14 يونيو في أول مباراة بعد توقف دام 3 أشهر بسبب فيروس كورونا.

زيزو أراد أن يستعد لاعبوه لياقتهم ويطمأن على قدراتهم قبل المباريات الرسمية، كما خاض المباراة على ملعب ألفريدو دي ستيفانو الذي سيُكمل عليه الريال موسمه.

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لم يُرد الفرنسي أن يترك شيئًا للصدفة، فأقام المباراة في تمام السابعة ونصف وهو نفسه موعد مباراة إيبار، كما تعمد اللعب في الأضواء الكاشفة للتأكد من استعداد الملعب لاحتضان مباريات الميرينجي المقبلة.

وبحسب صحيفة "ماركا" فإن المباراة الودية التي أقيمت سارت بصورة جيدة للغاية وكانت بروفة كاملة جيدة قبل عودة النشاط، ولم يحدث فيها أي إصابات وكانت المشاعر إيجابية وجيدة بين اللاعبين.

وأكدت الصحيفة أن المباراة كانت هامة أيضًا حتى يتعود اللاعبين على اللعب بدون حضور جماهيري، الوضع المتوقع استمراره على الأقل حتى بداية العام المقبل، وهو ما لم يعتده أحد في الملاعب الأوروبية.

وشارك جميع اللاعبين باستثناء جاريث بيل، الذي عانى من بعض الحمل البدني وآثر زيدان أن يُريحه عوضًا عن المجازفة به للتأكد من سلامته وعدم خسارته قبل عودة المباريات التي لا تقبل الهزيمة المتبقية.

يذكر أن ريال مدريد يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الليجا بفارق نقطتين عن المتصدر برشلونة.