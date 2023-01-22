ريال مدريد يلاحق برشلونة بثنائية في بيلباو!

النادي الملكي يرفض السماح لبرشلونة بالابتعاد!

حقق ريال مدريد الفوز على نظيره أتلتيك بيلباو بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن لقاءات الجولة الـ 18 من الدوري الإسباني

جاء هدف التقدم عن طريق الفرنسي كريم بنزيما بمتابعة رائعة من نجم هجوم الملكي لرأسية أسينسيو داخل منطقة الجزاء ولم يكن لدى الحارس أي فرصة للتعامل معها.

ريال مدريد ظهر بشكل جيد للغاية خلال المواجهة ونجح في فرض إيقاعه أغلب أوقات المباراة، ونجح في الحفاظ على تقدمه الذي جاء بشكل مبكر نوعًا ما في الدقيقة الـ 24.

حاول أتلتيك بيلباو بحلول الدقائق الأخيرة أن يسجل التعديل وكاد ينجح لولا تدخل تقنية الفيديو وحكم الراية الذي ألغى هدفًا جاء من تسلل واضح.

وأضاف البديل توني كروس الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة بتسديدة رائعة بعد تمريرة من رودريجو البديل أيضًا.

بهذه النتيجة يصل ريال مدريد للنقطة رقم 41 خلف المتصدر برشلونة الذي كان قد حقق الفوز مساء الأحد على خيتافي بنفس النتيجة بهدف نظيف.