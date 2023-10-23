ريال مدريد يكشف حقيقة رحيل لوكا مودريتش للدوري السعودي في يناير

النجم الكرواتي ارتبط كثيرًا بالأندية السعودية

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كشف جوزيه آنخيل المدير التنفيذي لنادي ريال مدريد عن حقيقة الأخبار المتداولة حول رحيل نجم وسط الفريق، لوكا مودريتش، للدوري السعودي خلال يناير القادم.

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النجم الكرواتي كان هدفًا لعدد من أندية دوري روشن خلال سوق الانتقالات الصيفي الأخير لكنه، ورغم العروض المغرية ماليًا، اختار البقاء وتجديد عقده مع ريال مدريد لموسم واحد.

صاحب الـ38 عامًا لم يترك أي بصمة تهديفية خلال 9 مباريات خاضها في جميع البطولات مع الريال هذا الموسم، وقد ظهرت عدة تقارير مؤخرًا حول إمكانية رحيله في الانتقالات الشتوية.

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آنخيل نفى ذلك تمامًا لصحيفة الرياضية السعودية، مؤكدًا على بقاء اللاعب حتى نهاية عقده على الأقل، إذ قال "لا يوجد مفاوضات رسمية من جانب مسؤولي الدوري السعودي لضم لوكا خلال يناير المقبل، وليس لدينا من الأساس تفكير في رحيله عن الفريق في الوقت الحالي".

يُشار إلى أن مودريتش يلعب مع ريال مدريد منذ عام 2012، وقد حقق معه عديد الإنجازات أبرزها 5 ألقاب لدوري أبطال أوروبا و3 ألقاب للدوري الإسباني.

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