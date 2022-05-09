ريال مدريد يكافئ بنزيما .. عقد جديد وموسم إضافي لمساعدة مبابي!

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن نادي ريال مدريد يسعى لتجديد عقد لاعبه كريم بنزيما خلال الفترة المقبلة ليكافئه على ما قدمه هذا الموسم.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت"، والتي أكدت أن فلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي قد قام باستثناء خاص من أجل بنزيما في قواعد التجديد لمن هم فوق الـ 30 عامًا.

وأوضحت الصحيفة أن بيريز يعرض على بنزيما عامًا إضافيًا في عقده الذي لا ينتهي قبل صيف 2023، ليستمر عامين إضافيين في النادي الملكي بالرغم من أن عمره 34 عامًا.

وكان ريال مدريد قد تخلى عن خدمات قائده التاريخي سيرخيو راموس عقب أن رفض عرضًا يجعله يستمر لموسم واحد فقط في ريال مدريد وبراتب أقل بنسبة 10%.

النادي الملكي يسعى للاستفادة القصوى من بنزيما فيما تبقى من مسيرته الكروية، بعد أن أظهر مستويات طيبة للغاية هذا الموسم قادت الفريق للدوري الإسباني ونهائي دوري أبطال أوروبا.

وفي الوقت نفسه يسعى فلورنتينو بيريز للاستفادة من وجوده بجوار كيليان مبابي الذي أبدى راحة كبيرة في اللعب بجواره بالمنتخب الفرنسي.

جدير بالذكر أن كريم بنزيما كان قد شارك في 43 مباراة هذا الموسم وسجل نفس العدد من الأهداف، بالإضافة لصناعته 14 هدفًا.