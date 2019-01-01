ريال مدريد يقدم لاعبه الجديد رودريجو

بعد إيدين هازارد ولوكا يوفيتش.. ريال مدريد يقدم رودريجو

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قدم ريال مدريد رسميًا نجمه الجديد رودريجو لوسائل الإعلام والجماهير، وذلك بعد وصوله العاصمة الإسبانية مدريد.

وكان ريال مدريد قد أعلن على موقعه الرسمي انضمام اللاعب إلى صفوف الفريق الملكي خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية بعد نهاية قترة إعارته.

وتعاقد ريال مدريد مع الموهبة الشابة البرازيلية رودريجو قادمًا من سانتوس، وكان ذلك في موسم الانتقالات الصيفية للعام 2017.

وكان رودريجو يبلغ من العمر حينها 16 عامًا و 7 أشهر فقط، في الوقت الذي اهتم فيه ريال مدريد بالبحث عن المواهب البرازيلية الشابة.

وقرر ريال مدريد ترك رودريجو على سبيل الإعارة لسانتوس لمدة عامين، حيث لعب له موسمي 2018 و 2019.

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يذكر أن ريال مدريد كان قد تعاقد مع فيرلان ميندي وميليتاو وإيدين هازارد ولوكا يوفيتش ورودريجو خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية.