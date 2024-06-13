ريال مدريد يقدم عرضه الأخير لألفونسو ديفيز .. وبايرن ميونخ بين نارين!

إدارة البايرن قد تضطر في النهاية إلى قبول العرض

بعد نجاحها في حسم صفقة النجم الفرنسي كيليان مبابي، وجهت إدارة ريال مدريد اهتمامها نحو التعاقد مع الظهير الكندي ألفونسو ديفيز، لاعب بايرن ميونخ، خلال فترة الانتقالات الصيفية 2024.

وقالت مصادر لشبكة "ESPN" الإسبانية، إن ألفونسو ديفيز يقوم حاليًا بتقييم أحدث عرض لتجديد عقده مع بايرن ميونخ، لكن الشروط بعيدة كل البعد عما قد يفكر اللاعب في قبوله.

وأشارت إلى أن ديفيز يتمسك برفع راتبه إلى 16 مليون يورو سنويًا، بينما توقف عرض بايرن الأخير عند مبلغ 13 مليون يورو سنويًا، وفي الوقت الحالي يرفض الظهير الكندي جميع عروض النادي البافاري لتجديد عقده.

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وأوضحت الشبكة الإسبانية، أن ريال مدريد حدد عرضه الأخير من أجل ضم الظهير الكندي، مقابل 30-35 مليون يورو، وهو ما لا يرضي طموحات إدارة بايرن ميونخ، لكنها قد تضطر في النهاية إلى قبول العرض.

وتقف إدارة بايرن ميونخ بين نارين، حيث يرفض ديفيز كل عروض التجديد إلا بشروطه المادية التي لا تناسب العملاق البافاري، ومن ناحية أخرى يضغط الكندي على ناديه بسيناريو رحيله في نهاية الموسم المقبل مجانًا.

يذكر أن ألفونسو ديفيز الذي انضم إلى بايرن ميونخ مطلع عام 2019 قادما من فانكوفر الكندي مقابل 14 مليون يورو، شارك خلال الموسم الماضي في 42 مباراة، سجل خلالها 3 أهداف وصنع 6.