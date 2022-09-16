ريال مدريد يقترح استضافة مواجهة أخيرة بين فيدرير ونادال

النجم الإسباني معروف بعشقه للنادي الملكي

أعلن أسطورة لعبة التنس السويسري روجير فيدرير عن اعتزاله بشكل نهائي، أمس، الخميس، وسط حالة من الحزن لدى عشاقه، ولكن ريال مدريد قرر التصرف على طريقته الخاصة.

صاحب الـ41 سنة قرر الاعتزال بعدما غاب عن المشاركة في أي بطولة منذ خوضه مسابقة ويمبلدون في يوليو 2021، وذلك بسبب خضوعه لسلسلة من العمليات الجراحية في الركبة.

وبهذه المناسبة كشفت شبكة "ESPN" الأمريكية عن رغبة ريال في استضافة مباراة خاصة بين فيدرير ومنافسه الأشرس الإسباني رافاييل نادال على ملعب سانتياجو برنابيو.

وأوضحت أن ريال يريد استغلال التنافس بين الثنائي على مدار السنوات الماضية، في مواجهة أخيرة يشاهدها 80 ألف مشجع، بحدث سيجذب أنظار العديد من عشاق كرة القدم والتنس.

ونجح فيدرير في الحصول على عدد هائل من الألقاب وصل عددهم إلى 54 بطولة، منهم 20 جراند سلام، 6 بطولات نهائيات نيتو و28 لقب لماسترز ATP 1000.

وأما بالنسبة لنادال فقد حصل على 59 بطولة كبرى منهم 22 بطولة جراند سلام و63 بطولة ماسترز ATP 1000 بالإضافة لميدالية أولمبية في بكين 2008.

يذكر أن نادال يعتبر من كبار الرياضيين الذين أعلنوا تشجيعهم لريال مدريد، حيث كشف في تصريحات سابقة عن حب معظم أفراد عائلته للفريق الإسباني.