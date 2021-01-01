ريال مدريد يفقد مهاجمه قبل مواجهة أتلتيكو في الديربي

أزمة هجومية في ديربي مدريد

أنباء غير سارة تلقاها نادي ريال مدريد الإسباني، بغياب مهاجم الفريق ماريانو دياز عن مواجهة أتلتيكو في ديربي العاصمة الإسبانية.

ريال يستعد لمواجهة أتلتيكو يوم الأحد المقبل في الدوري الإسباني، وسط طموحات بتقليص الفارق مع متصدر الليجا حتى الآن.

فريق المدرب زين الدين زيدان، سيفقد ماريانو دياز في هذه المناسبة الهامة، وذلك بسبب معاناته من إصابة في الحوض.

ويأتي ذلك بعدما تعرض اللاعب لضربة في الحوض خلال تعادل الفريق 1/1 مع ريال سوسييداد بالدوري يوم الإثنين الماضي.

ولم يضع ريال مدريد إطارًا زمنيًا لعودة صاحب الـ27 سنة خلال بيانه الرسمي، ولكن من المتوقع أن يغيب لمدة أسبوعين أو ثلاثة أسابيع.

وهو ما يعني غيابه عن لقاء إلتشي بالدوري يوم 13 مارس الجاري، وكذلك ضد أتالانتا في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا في 20 مارس.

اقرأ أيضًا .. مزاملة رونالدو وميسي أم قيادة ريال مدريد؟ هالاند يختار "الأندية المحتملة" للانتقال إلى أحدها

يذكر أن كريم بنزيما المهاجم الأساسي لريال يخوض معركة مع الزمن من أجل اللحاق بديربي مدريد، لمعاناته هو الآخر من الإصابة، مما يزيد أزمات زيدان الهجومية ضد أتلتيكو.

وفي حالة استمرار إصابة بنزيما مع عدم جاهزية دياز، قد يلجأ زيدان لاستدعاء اللاعب الشاب هوجو دورو من الفريق الثاني.