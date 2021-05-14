ريال مدريد يفقد كروس بسبب كورونا

بيان رسمي من النادي الملكي عن حالة نجمه

أوضح بيان رسمي من ريال مدريد خضوع نجم خط الوسط طوني كروس للعزل بعد مخالطته لشخص تم اكتشاف إصابته بفيروس كورونا الوبائي.

النادي الملكي يعاني من عديد الغيابات في صفوفه الفترة الحالية بسبب تعاقب الإصابات على صفوف الفريق في الأسابيع الأخيرة.

وقال البيان المنشور إن اللاعب الألماني يخضع حالياً للعزل بعد مخالطته لمصاب بالفيروس، ولكن أكد أن تحليل اللاعب أتى سلبياً.

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ولم يتم الكشف عن موقف اللاعب من المشاركة في المباراة المقبلة للفريق مساء الأحد أمام أتلتيك بيلباو لحساب منافسات الدوري الإسباني.

وغاب كروس عن مقابلة الفريق مساء الخميس مع غرناطة لحساب الليجا، والتي انتهت بفوز لاعبي زين الدين زيدان بنتيجة 4-1.

وفقد ريال مدريد في الأيام الأخيرة فيديريكو فالفيردي بسبب العزل كذلك بعد مخالطة شخص مصاب بالفيروس، ورغم أن التحاليل الأولى كانت سلبية، ولكن تحول لإيجابي بعدها.

ويحتاج ريال مدريد للفوز في المباراتين المتبقيتين من الليجا وتعثر أتلتيكو مدريد من أجل الحفاظ على اللقب الذي فاز به الموسم الماضي.