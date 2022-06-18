ريال مدريد يفعل خطة التعاقد مع هالاند

الانتظار هذا الصيف كان الحل الأمثل

قرر نادي ريال مدريد الإسباني، وضع خطة من أجل التعاقد مع المهاجم النرويجي إرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي الحالي.

هالاند كان هدفًا لريال قبل رحيله عن بوروسيا دورتموند خلال هذا الصيف، ولكن سيتي خطف الصفقة بسبب انشغال النادي الإسباني بالتفاوض مع كيليان مبابي.

ومع قرار مبابي بالبقاء مع باريس ورفض ريال، بدأت إدارة الميرينجي في التفكير بهالاند مرة أخرى ولكن في عام 2024.

ما هي خطة ريال لضم هالاند؟

قالت صحيفة "as" الإسبانية إن ريال قام بتعديل خطته الإستراتيجية بخصوص الحصول على خدمات المهاجم النرويجي.

وأوضحت أن النادي ينوي تفعيل البند المتواجد في عقد هالاند مع سيتي، والذي يمنحه أحقية الخروج مقابل 150 مليون يورو.

Posting a bit too much today, but this is how excited I am 🙃 pic.twitter.com/AJhnFiGbLh — Erling Haaland (@ErlingHaaland) June 13, 2022

وقام اللاعب بوضع هذا البند خصيصًا في عقده مع النادي الإنجليزي، بسبب رغبته المستقبلية في ارتداء قميص ريال مدريد.

لماذا لم يضم ريال هالاند هذا الصيف؟

أكدت الصحيفة أن ريال ليس في عجلة من أمره بخصوص هالاند، لأنه بعد موسمين من الآن سيكون عمره وصل إلى 23 سنة.

وستكون وقتها الأمور واضحة بشكل كبير بخصوص النرويجي، وسيعرف النادي الإسباني حقيقة المخاوف من تجربة اللاعب مع سيتي والتأكد من عدم تعرضه للإصابة بشكل متكرر مثلما حدث معه في الموسمين الماضيين.

ومن أهم الأسباب التي أجلت الصفقة أيضًا، كانت بوفاة مينو رايولا وكيل أعمال اللاعب، والذي كان من أشد المؤيدين لانتقاله إلى ريال هذا الصيف.

وأما بالنسبة لهالاند، فالانتظار يأتي لصالحه، لصعوبة لعبه أساسيًا في الوقت الحالي في ظل تألق كريم بنزيما، لذلك تأجيل الأمر لمدة عامين عندما يصبح سن الفرنسي 36 عامًا سيكون أفضل.

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