رفض كل الحلول .. ريال مدريد يفشل في التخلص من مدافعه!

مدافع ريال مدريد يرفض الرحيل...

كشفت تقارير صحفية عن رفض خيسوس فاييخو، لاعب ريال مدريد، الرحيل عن صفوف الميرينجي، بالرغم من محاولات إدارة ناديه، للتخلص منه خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وينتهي عقد المدافع الإسباني صاحب الـ 27، عامًا مع ريال مدريد، بنهاية الموسم الحالي، ولكنه خارج حسابات مدربه كارلو أنشيلوتي، ولم يشارك حتى الآن في أي مباراة بالموسم الحالي مع الميرينجي.

ووفقًا للتقرير الذي نشرته شبكة "ريليفو" الإسبانية، فإن إدارة ريال مدريد، حاولت التخلص من اللاعب في الصيف الماضي، ولكنه تمسك بالاستمرار داخل قلعة سانتياجو برنابيو.

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وأشار التقرير إلى أن ريال مدريد، عرض على اللاعب دفع قيمة عقده حتى النهاية ليرحل، ولكن اللاعب تمسك بموقفه، إذ أنه يشعر بالقوة لمساعدة زملائه في الفريق وأن يكون مستعدًا في حالة طلب المدرب منه ذلك.

وبالرغم من معاناته ريال مدريد، من الإصابات على الجانب الدفاعي هذا الموسم، والتي كان آخرها إصابة ميليتاو، إلا أنه وبحسب ما ذكره التقرير، فإن فاييخو، لن يدخل ضمن حسابات أنشيلوتي، الذي سيعتمد في الفترة القادمة على كل من فيران جارسيا، روديجر، داني كارباخال، ولوكاس فاسكيز، في الخط الخلفي.