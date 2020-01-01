ريال مدريد يفتقد بيل وبنزيما في السوبر

بيل وبنزيما لن يسافرا إلى السعودية

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد سيفتقد كلًا من جاريث بيل وكريم بنزيما في منافسات كأس السوبر الإسباني الجديد.

وكانت بعثة ريال مدريد قد أخذت استعداداتها من أجل السفر إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في بطولة السوبر الإسباني بمشاركة 4 فرق لأول مرة في نظام جديد يطبق بداية من هذا الموسم.

وحسب صحيفة ماركا المقربة من ريال مدريد فإن كلًا من المهاجم الفرنسي كريم بنزيما والجناح الويلزي جاريث بيل سيغيب عن منافسات السوبر.

ولن يسافر اللاعبان مع بعثة الفريق إلى السعودية من أجل تلقي العلاج وخوض فترة تأهيلية حتى يتمكنوا من العودة إلى الملاعب سريعًا.

ويعاني بنزيما من إصابة في عضلات الساق اليسري، بينما أصيب بيل بمتاعب في الجهاز التنفسي، مما سيجعلهما غير قادران على المشاركة.

وسيلتقي ريال مدريد فالنسيا بطل كأس ملك إسبانيا مساء الأربعاء المقبل في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، على أن يلعب النهائي في الثاني عشر من الشهر ذاته، ما بين الفائز من هذه المباراة والفائز من مواجهة برشلونة وأتلتيكو مدريد.

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يذكر أن ريال مدريد يفتقد إيدين هازارد منذ مواجهة باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، أي أنه سيلعب منافسات السوبر دون كل مهاجميه الأساسيين.