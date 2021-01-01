ريال مدريد يُغيِّر خططه لمباراة كأس السوبر بسبب العاصفة الجوية!

لا مفر من ذلك الآن..

فشلت بعثة ريال مدريد الموجودة في بامبلونا بأن تعود مرة أخرى إلى الديار في العاصمة الإسبانية مدريد بسبب العاصفة الجوية الصعبة التي ضربت البلاد في الأيام الأخيرة.

وكان ريال مدريد قد تعادل سلبيًا مع أوساسونا بالدوري الإسباني يوم السبت في مباراة أقيمت وسط هطول الثلوج بغزارة، وفي الجولة التي تأجلت معظم مبارياتها بسبب سوء الأحوال الجوية.

بعثة الريال كان ينبغي أن تعود إلى مدريد بعد المباراة، لكن الظروف الجوية حالت دون تحقيق ذلك، ليتأجل موعد العودة ليوم الأحد، بيد أن الأجواء ساءت ولم تتحسن أيضًا.

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ويفترض أن يلعب ريال مدريد مع أتلتيك بيلباو في مدينة ملقة يوم الخميس المقبل في نصف نهائي كأس السوبر الإسبانية، لذلك فأراد زيدان الاستعداد للمباراة في فالديباس كما جرت العادة.

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لكن مع الظروف الجوية ومع تأكد استحالة العودة لمدريد اليوم الأحد، أقرت إدارة النادي بأن يسافر الفريق إلى الأندلس غدًا الإثنين بدلًا من الأربعاء من أجل الاستعداد بصورة مثالية لمباراة بيلباو.

حتى الآن لم يُتخذ القرار بصورة رسمية، لكن مسألة وقت ليس إلا وسيتم اعتماد الأمر، فالمطارات مغلقة منذ يوم الجمعة الماضي، وحتى السفر لمباراة أوساسونا شهد خطرًا كبيرًا وقتها.

الجدير بالذكر أن في حال فوز ريال مدريد على بيلباو سيلتقي مع الفائز من مباراة برشلونة وريال سوسييداد في إشبيلية يوم الأحد المقبل بنهائي السوبر الذي يحمل لقبه الميرينجي منذ العام الماضي.