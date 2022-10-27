ريال مدريد يغلق ملف مبابي ويركز على هالاند ومودريتش الجديد

ريال مدريد يحدد أهدافه

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن وجود نية واضحة لدى إدارة ريال مدريد في التعاقد مع متوسط ميدان فريق بوروسيا دورتموند جود بيلينجهام، ومهاجم نادي مانشستر سيتي إرلينج هالاند.

فبحسب ما ورد من صحيفة "آس" الإسبانية، فإن الملكي قد أغلق صفحة مبابي تمامًا ولن يفكر في محاولة ضمه من جديد بعد أن اختار البقاء والاستمرار مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بسوق الانتقالات الماضي.

لكن فريق العاصمة ينوي تطوير جودة الفريق من خلال ضم هذه العناصر الشابة، حيث يطمح إلى الوصول إلى اتفاق مع فريق بوروسيا الألماني بشأن الحصول على خدمات بيلينجهام في الموسم القادم.

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كما يعلم النادي الإسباني أن صفقة هالاند لن تكون سهلة على الإطلاق في ظل تواجده في مانشستر سيتي، لكن النرويجي ترك كل الاحتمالات مفتوحة أمام الجميع ولم يؤكد على ضمان استمراره في إنجلترا.

وأوضح التقرير أن صفقتي هالاند وبيلينجهام الآن هم أهم ما يشغل بال الإدارة في مدريد، حيث يرون أنهم يستطيعون تعويض كريم بنزيما ولوكا مودريتش في المستقبل.